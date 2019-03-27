邀百位名人春遊花蓮 國小生寄地震碎石邀請函

2019-03-27 13:05

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮去年受206地震影響，觀光慘淡，有一群國小生默默投入振興行列，彩繪震後碎石並製成邀請函，希望邀約更多民眾走訪花蓮，目前百件溫暖作品完工將陸續寄出，縣府預計邀請100位名人春遊花蓮。縣府觀光處透露，張惠妹、蕭敬騰及羅志祥都是孩子心中的榜上名單，會盡全力邀請。

花蓮學生發揮巧思，將地震後的碎石作為創作素材，經彩繪點綴後，成為一片片佈滿花蓮文化及特色創意的邀請函，去年由中原國小美術班學生率先發起後，各小學也陸續加入，縣府還將過程拍成「來自花蓮的邀請」短片，記錄這群孩子默默為花蓮努力付出。

這部集結孩子巧思及純真為花蓮這塊土地盡心力的「來自花蓮的邀請」短片，今早正式對外亮相，100份由碎石製成的邀請函，也將陸續寄給百位名人，名單多半是孩子心中的偶像，希望透過一幅幅動人的創作，讓花蓮的邀請更具溫度，願意來趟花蓮輕旅行。

花蓮縣府觀光處長唐玉書說，每份獨一無二的邀請函，都代表著孩童的真心與純樸，目前邀請名單可透露已有張惠妹、蕭敬騰及羅志祥等藝人，後續將依照孩子心中的排序及與花蓮有相關連結的名人、政治人物擬定名單，一定會盡力邀請，一起看看震後重生的美麗花蓮。

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