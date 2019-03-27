來駁二「森」呼吸 體驗全台最大「木育森林」

2019-03-27 12:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄駁二特區在前高雄市長陳菊及團隊的努力下，已成為南台灣最具指標的文創滙集地，台灣文創產業指標公司知音文創看準駁二藝術特區的集客力與對孩童及年輕族群的吸引力，成立Wooderful life高雄駁二旗艦店，打造出全台最大的「木育森林」。

文化局代理局長王文翠表示，駁二藝術特區原始面貌即是一棟棟的木造磚瓦倉庫，結合在地文化及藝文教育的理念，與Wooderful life將傳統木作工藝融入現代生活美學，以自然素材推廣木育教育的理念不謀而合。

走到駁二大義倉庫群，就會被「木育森林」獨特外觀所吸引，走進「木育森林」，彷若踏入隱藏在都市裡的森林世界，多種益智性、互動性的休憩設施，以寓教於樂的體驗方式，讓大人小孩都可玩得盡興，同時透過原木不同的風貌展現，喚起人與人之間溫度的記憶，在玩樂間感受療癒身心的自然力量。

Wooderful life品牌進駐駁二設立高雄旗艦店，是知音文創團隊所打造全台面積最大的室內木造遊樂區，園區分為兩個範圍、橫跨兩座倉庫，最吸引親子遊客的「木育森林」位於大義區C7-8倉庫，提供超過40種設施，包含可多人互動與競賽的遊戲平台、須穿越障礙的闖關遊戲，更推出全台唯一的「空中飛人」、「保齡球」、「搖擺平衡木」等大型木製設施，帶來全新的遊憩體驗。

高雄駁二「木育森林」設施依設計理念可分為7大區域，包含「玩科學」、「玩競技」、「玩闖關」、「玩體能」、「玩益智」、「木療癒」、以及「長知識」，為維護園區品質，進場人數採分時段總量管制，現場還販售多款經典設施的木育遊戲，適合居家收藏。

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