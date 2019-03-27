台大光電碩士變藍帶主廚 嫁法國老公隱身台灣巷弄小店

法國藍帶主廚郭育涵與法籍先生甜點主廚Alexandre Nicolas，在北港巷弄內開設甜點店。（記者黃淑莉攝）

2019-03-27 09:58

［記者黃淑莉／雲林報導］位在雲林北港南陽國小正門口前方巷弄內一家甜點店「法．黑孚」，純正法式甜點及法國甜主廚、藍帶主廚引起討論，其中藍帶主廚是台灣大學光電研究所畢業高材生，因緣際會成為法式甜點主廚。

「法．黑孚」的負責人是31歲郭育涵，從小功課名列前茅，台大光電所畢業前已有一份高薪工作等她，畢業前卻發覺自己不想一直待在無塵室工作，選擇留在學校當教授助理，為打發下班後的時間，到學校附近麵包店當外場小妹。

郭育涵說，愛吃麵包，加上在麵包店工作，進一步學做麵包，考取蛋糕、麵包丙級證照後，看到法國藍帶學院資料，因此跟家人商量給自己一年時間去法國藍帶學院學做甜點。

郭育涵表示，人生充滿驚喜，原本計畫只在法國待一年，取得證照後，進入一家甜點店實習，更深入接觸甜點世界，還遇到喜歡東方文化的法國甜點主廚 Alexandre Nicolas，想多學一點加上戀愛，多留在法國3年多。

婚後，2人討論後決定回台灣開甜點店，去年6月回台看過許多地方，選擇在家鄉北港開店，店面裝潢以白色為主，簡約卻很有特色，除了道地法國甜點外，2人還研發多款特色甜點，材料都是經過精挑嚴選，且以天然水果的甜來取代糖。

郭育涵說，2人有個目標，希望從小鎮出發，讓更多人認識及喜歡法式甜點，進而推廣到台灣各地及世界。

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