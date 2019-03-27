不只有彩繪村！竹東軟橋還有珍貴資產值得挖寶

2019-03-27 09:41

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣竹東鎮122號縣道25.6公里處的軟橋社區，不僅以彩繪村聞名，發展出有機農業和食農教育，更擁有匯集不同時代的圳路和水利發電設備，豐富的人文歷史與自然生態，相當值得深入挖寶！

曾為網路瘋傳的熱門景點—軟橋彩繪村，由軟橋女婿吳尊賢，利用岳父家的牆壁創作「千人奇幻彩繪屋」開始，以客家農村景象為主題，兼教化人心的意義，費時數年一間間地彩繪，鮮艷色彩和醒目圖像十分吸睛，因而漸漸爆紅。

除了吸睛的彩繪村，也是軟橋女婿陳禮龍經營的頤禾園，以科技管理發展有機農業，在地產銷班自行碾米、乾燥、包裝設備，曾獲得全國有機米第一名，同時推廣食農教育，鼓勵都市人和學生下鄉體驗，更提供國際志工實作農業。

除此之外，軟橋更是新竹縣水利發展和台灣經濟奇蹟的重要起始點！1917年建造的軟橋發電廠（1992年已改建），現隸屬台電桂山發電廠管轄，為無人力操作的全自動設備，也是台灣規模最小的發電廠，目前仍營運發電供應當地民生用電。

文史工作者黎許傳表示，供給竹科工業用水和大新竹民生、農業用水的寶山、寶二水庫，水源上坪溪竹東圳最早源自發電餘水，從水利發電、農田灌溉、民生飲水到工業用水，發電廠、電燈圳、竹東圳（新圳和新新圳）、隧道口等設施設備都集中在軟橋，是相當難得的歷史見證。參觀軟橋社區時，可別空手而歸！

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