2019亞洲50最佳餐廳 台灣MUME、RAW及祥雲龍吟入榜

2019-03-27 00:10

〔即時新聞／綜合報導〕2019年「亞洲50最佳餐廳」最新排行榜在週二（26日）揭曉，榜首是新加坡的米其林2星西餐廳「Odette」，台灣有3家餐廳上榜，位於台北大安區的米其林1星餐廳「MUME」，位居第7名。

綜合媒體報導，由英國威廉里德傳媒（William Reed Business Media）主辦，亞洲50最佳餐廳獎項多元，有美食界奧斯卡之稱，週二在澳門永利皇宮舉行頒獎典禮。

台灣有3間餐廳上榜，分別為第3度進榜的「MUME」，從去年18名躍升到今年第7名。台灣名廚江振誠開設的餐廳「RAW」，今年獲得第30名。去年首度入榜的祥雲龍吟，今年從去年47名升至31名。

另外，位於台中的「JL Studio」今年拿下由評審票選出2019年全亞洲唯一一家「最值得關注」（One to Watch）的獎項。

今年的榜首是新加坡「Odette」，連續2年蟬聯冠軍的曼谷餐廳「Gaggan」，今年下滑到第2名。第3名是東京「Den」，第4名是曼谷的德國菜餐廳「Suhring」，第5名是東京「Florilege」。

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