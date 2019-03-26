小一兒拉肚子衣褲沾屎 老師這舉動暖哭家長

2019-03-26 20:05

〔記者陳冠備／彰化報導〕「偏鄉小學其實沒有不好，老師真的可以顧到每一個小朋友。」彰化一位媽媽日前接到學校通知，就讀小一的孩子在學校拉肚子，大便不小心沾到衣服和褲子，請家長帶換洗衣褲到校更換，她急忙到學校，發現老師正在幫孩子洗大便，這一幕心中充滿感動，在臉書「爆廢公社」貼文表答謝意，網友也找到這位超暖心老師，就是東和國小任職20年的老師陳婉琪。

該名家長在網路貼文表示，偏鄉小學讀書，到底好不好？指出「讀國小一年級的孩子大便在褲子上，馬上向公司請假趕回家拿衣服褲子，到學校發現兒子班導師在浴室幫兒子洗大便，看到這一幕，心裡真是感激，現在有那個老師會幫小朋友洗大便，都是等到家長來自己處理」，也表示只繳正常的學費，其他費用都沒繳過，認為偏鄉小學其實沒有不好，老師真的可以顧到每一個小朋友。引起網友熱議。

對此陳婉琪謙虛表示，東和國小屬偏鄉小學，學生人數僅60人，一年級有17人，當低年級學生發生類似事件的時候，相信其他老師也都會這麼做，老師們都很有愛心的，所以這真的不是什麼大事。

陳婉琪說，該名學童昨日因為拉肚子，趕不及去上廁所，所以拉在褲子上，並不是沒有自理能力，雖然當下有小朋友發出「矮油！」聲音及嫌棄表情，但她馬上對小朋友說「這是正常的生理狀態，大家都有可能遇到」，大家也沒有嘲笑那位學生，隨後她趕緊與校護一起幫小朋友處理，沒想到獲得家長這麼多的感謝。

東和國小校長蔡國吉說，昨天天氣比較冷，陳婉琪與校護、學校替代役一起找熱水，幫小朋友清洗，以免小朋友受寒，雖然陳老師一直說「這只是小小舉動」但親眼目睹也覺得窩心，也認為家長的認同鼓舞了學校所有老師，希望外界多給教育界一些正面鼓勵。

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