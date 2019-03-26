小二的兒子沒背《弟子規》被罵到哭 爸爸一看課本驚呆了

2019-03-26 21:50

〔即時新聞／綜合報導〕這樣的教育方式真的能訓練什麼能力嗎？1名父親在批踢踢上表示，就讀小學二年級的兒子因為沒有完成背誦《弟子規》的作業被老婆罵到哭，連帶的該網友也被老婆怪罪。該父親正打算陪著兒子一起背的時候，「看著裡面的內容，再看看只有國小二年紀的他，我沈默了。」

批踢踢網友「wn7158」，以「小二背這樣的內容會不會太難」為標題在八卦板上發文。他跟兒子說，「背書要有方法，要了解內容再背，才能背得熟又快。」不過，當父子倆準備要一起背的時候，該網友卻對《弟子規》裡頭艱深聱牙的內容驚訝的說不出話來。

網友拿著課本問：「老婆，三傳者，有公羊。有公羊是什麼意思？」沒想到，得到的答案卻讓網友「無言到吐血」。網友認為裡面的內容，「我覺得程度至少要國三左右，而且可能很多成年人都看不懂文字辭意。」該網友徵求解答，「國小二年級這個階段，背誦這個是要訓練怎麼樣的能力？」

作家顏擇雅曾在臉書上發文引中國清朝的史料表示，「《弟子規》是地方官拿來給沒文化的農民讀的」。顏擇雅批評，《弟子規》拿掉儒家典籍中鼓勵思考，質疑權威，弘毅進取的部份，「要孩子熟讀《弟子規》，就是認定孩子應該接受清末廣大賤農那等級的教育。」顏擇雅分析，《弟子規》在台灣盛行的原因，是台灣對教育有不實際的「速成」 幻想。顏擇雅指出，品格教育不是靠讀什麼書，而是靠家長和孩子的互動以及持續對話，也依靠家長傾聽孩子的能力。

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