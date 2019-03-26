花蓮鯉魚潭賞螢季將登場 4/1起開放報名

2019-03-26 20:22

〔記者王錦義／花蓮報導〕距離花蓮市區最近觀賞大量螢火蟲的地點就在花蓮鯉魚潭！交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處今年推出「2019鯉魚潭賞螢季-趣看火金姑」活動，將於4月12日起至5月11日的每週五、六在鯉魚潭正式展開，4/1起開放網路報名。

縱管處指出，今年賞螢路線除民眾熟悉的潭南環潭步道，將增加潭北遊客中心區域，每周五、六的晚間7點至9點各辦理二梯次導覽，賞螢活動路線均由縱管處專業導覽志工老師帶領解說，參與民眾可在暗夜星空中，聆聽志工老師介紹螢火蟲的習性與種類，每梯次300人，活動當周的星期一開放預約、星期四中午12點整停止預約。

觀光局長周永暉強調說，觀光局對紫斑蝶、灰面鵟鷹、螢火蟲等生態的保護非常重視，鯉魚潭賞螢活動，實則是一種「寓教於樂」的努力，期待更加提升台灣生態旅遊的品質。

縱管處長楊瑞宗說，活動同時結合台灣好行發行「賞螢套票」，民眾購買賞螢套票後，除可搭乘接駁專車，也可持活動票券到配合店家享專屬優惠，還可至賞螢活動現場兌換伴手禮一份，伴手禮除有實用性的頸枕、隨身伸縮杯、賞螢杯墊，同時納入花蓮在地伴手禮「百年傳奇」沙其馬禮盒及國際慢城鳯林鎮「三立冰品」冰淇淋，兌換以現場為主。

縱管處呼籲前往賞螢的民眾請依循導覽志工老師及工作人員的指引，請勿撐傘、穿高跟鞋或露趾涼鞋，以維護個人安全，同時也應將照明手電筒加罩「紅色玻璃紙」降低光害，避免影響螢火蟲生態活動，以友善的拜訪，觀賞螢火蟲在身旁發出一閃一閃光芒的自然景觀，享受美好的靜謐時光，吸收更多生態相關知識，進而更加愛惜環境。

縱管處也歡迎學校、團體或民眾預約解說，活動相關問題可洽：（03） 8875306 # 678（縱管處-遊憩課：李先生）、活動報名窗口請洽：（03）8875306 # 668（縱管處-遊憩課：宗小姐）。賞螢活動場地及報名網址：https://www.erv-nsa.gov.tw/zh-tw/event/news/2180 ，名額有限，額滿為止。

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