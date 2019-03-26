看過來！首座結合空軍戰機意象的台南特色公園啟用

2019-03-26 21:18

〔記者王俊忠／台南報導〕結合毗鄰空軍第一戰機聯隊意象而設計的台南市南區大恩特色公園，今天由市長黃偉哲主持啟用儀式，此公園得到南市公共景觀類建築園冶獎入圍，是台南特色公園代表作，以飛機進化史為設計主題，遊具設施都跟飛機、飛行器材有關，讓民眾、親子獲得另類的公園休憩體驗。

大恩特色公園緊鄰空軍基地與活動中心，從停車場用地改闢建公園的計畫從賴前市長任內開始，經市府與地方民意代表努力推動，一棒接一棒傳承、執行，加上空軍敦親睦鄰美意，才有如此美輪美奐的休憩空間供民眾使用。

這座公園面積1萬4546平方公尺，以「飛機進化史」為設計主題，設計有趣又好玩的遊具設施，包含戰鬥機旋轉遊樂設施、熱氣球彈跳床、飛機造型蹺蹺板、氣球座椅、互動式直升機、太空梭盪鞦韆等，好玩又有創意的設計，揮別以往罐頭式遊具設施，期盼透過遊玩過程培養孩子創造和建構的能力。

市府工務局表示，公園從去年1月18日開工，11月29日完工，利用既有排水渠道串連成為曲線型天然生態廊道，配合滯洪池建構公園防災的基盤；透過新增的機場意象遊戲場域，讓遊具注入不同元素，為活化呆板的公園圍牆，結合台南高商師生創作彩繪圍牆，營造出有趣的入口空間與獨特意象。

此外，大恩特色公園在施工前更經過SGS遊具圖審，完工後也再取得SGS測試並取得TAF認證證明，保障使用者的安全。除休憩、遊戲、運動空間設施外，其他都規劃草坪綠地提供社區居民活動，給市民多1處假日親子休憩的好地方。

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