空軍上校酒後亂性對2女兵亂來 代價「被勒令退伍」

2019-03-18 22:03

〔記者楊國文／台北報導〕空軍路姓上校6年前擔任戰術戰鬥機聯隊基勤大隊大隊長時，酒後亂性，竟對2名女兵擁抱、摸背部、十指緊扣牽手，甚至露骨說「妹妹我愛妳。」，軍方以路男嚴重影響軍譽，將他記過、考績打「丙上」重懲，隔年就將他勒令退伍。路男不服，打官司指稱「被勒令退伍」違反比例原則，但最高行政法院認為今仍判路男敗訴確定。

此案爆發後，在空軍曾引起譁然。台北高等行政院審理時，其中一位女兵證稱，「我感覺他喝醉了，突然間說GIVE ME FIVE，就和我擊掌...有勾我的肩膀並摸我的背，且說『妹妹我愛你』，說了3次，我覺得不舒服。」另名女兵則說，和路男擊掌後，十指被他扣住，無法脫開，還被他擁抱，感覺不舒服。

路男對2名女兵指控，只有搭肩鼓勵她們，沒有牽手、擁抱等不當行為，也沒說「妹妹我愛你」，「即使2名女兵所言為真，也是酒後一時疏失」。

路男並細數從軍25年來的功績，指稱考績都是甲等或甲上，經常記功、嘉獎、獲頒獎金、多種獎章、勳章、獎狀等，軍方僅因他一時疏忽對女兵搭肩的輕微不當行為，就勒令退伍，違反比例原則。

台北高等行政法院認定，路男對2女兵有不當行為，但考量酒醒後有向2名女兵道歉，2女出庭也表示願意原諒他，可見路男的違失情節並非十分重大，將他勒令退伍處分，不符相關考評規定，判路男勝訴，撤銷軍方的相關處分。軍方不服提起上訴，全案發回更一審。

台北高等行政法院更一審認為，路男早在2012年就有類似不當行為，當時邀女少尉到他寢室內喝酒、吃宵夜，還用手觸碰女少尉肩膀及手部，軍方調查後記他申誡一次，這次他又冒犯2名女兵，顯示犯錯後未虛心檢討，沒有悔意，還一直認為自己沒有錯，軍方決議他不適合服役，應辦理退伍，程序及處分結果並無違法，逆轉改判路男敗訴。

路男上訴後，今遭最高行政法院駁回，全案確定。

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