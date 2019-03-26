中山大合作高醫發表千篇論文 擬進駐斯里蘭卡

2019-03-26 19:58

［記者黃旭磊／高雄報導］中山大學與高雄醫學大學共同發表上千篇論文，擬合作至斯里蘭卡研究登革熱等熱帶醫學。

中山大學校長鄭英耀、高雄醫學大學校長鐘育志本月舉辦「攻頂大學聯盟工作圈共識營」，吸引校務主管及教授、副教授近百人參加，會中整合智慧醫療、轉譯醫學研究、醫療檢測研究等5大領域資源，攜手提升南臺灣科技、醫療研發能量。

會中，鄭英耀邀請高醫師生加入斯里蘭卡「臺斯科環境變遷海外科研中心」，跨域研究熱帶醫學，由於高醫在登革熱病媒蚊防治研究獨步亞洲，可望加入。

鍾育志說，高醫設有校級「登革熱暨熱帶醫學研究中心」，防治登革熱有豐富經驗，將積極參與中山大學斯里蘭卡科研中心，深化當地登革熱防治等醫學研究。

2校從2012年起共同投入1.46億元經費補助研究團隊，共同發表論文達1633篇，且每年持續舉辦攻頂共識營強化交流。

鄭英耀強調，中山在AI應用程式、追蹤器及穿戴式設備都有研發成果，而醫療數據不斷累積，運算硬體發展神速，可預見AI將在醫療診斷、健康監控與發現疾病上增進照護效率。

除了加強與高醫合作，中山大學籌建醫學院進度一波波，已將學士後醫學系計畫報請教育部，最快6月核示，並擬在仁武區24公頃校地新建醫學院。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/