提早畢業海外念書！裕德學校與昆士蘭州政府辦合作

2019-03-26 17:44

〔記者邱書昱／新北報導〕新北市土城區裕德國際學校與澳大利亞昆士蘭州政府官方合作辦學，今天舉行認證揭牌儀式。裕德國際學校總校長黃三吉表示，學校的「澳洲班」與昆士蘭高中課程同步，就讀2年半的時間，加上澳洲大學是3年制，合計只要5年半即可得到大學文憑。

裕德國際學校是一所從幼稚園到高中16年一貫的雙語學校，課程採用英語系國家的課程科目與教學模式，也是全台第一間與海外合作學校，與昆士蘭州協助培訓師資，獲得「高中文憑」後直接申請進入大學一年級就讀。

黃三吉說，裕德學校高中部分為「美加班」和「澳洲班」，今年起與昆士蘭州政府教育部官方合作辦學，課程直接授權與當地高中同步，就讀2年半後即可獲得昆士蘭州政府教育部核發的「國際高中文憑」，不需要托福、雅思等成績，直接申請澳洲國立大學就讀。

此外，澳洲大學為3年制，選讀「澳洲班」合計只要5年時間就能取得大學文憑，他也說，就讀「澳洲班」可以省去國外學費、住宿費、交通費等，粗估可以省300萬以上費用。

這次的揭牌儀式，新北市教育局長張明文、教育部國教署官員黃維豪、澳洲辦事處副代表莫蘇善、劉培希、裕德學校創辦人廖裕德等人共同揭牌。張明文表示，推動生活化雙語教育也是新北市重視的教育方針，包含技職教育的專業英文等，日後也會和教育部橫向溝通。

廖裕德也說，創辦8年多時間，持續推動教育國際化，感謝研發團隊突破思維，領航教育理想，雖然是雙語學校，但更強調學生中文要比英文好，做人處事都相當注重。

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