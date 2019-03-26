家長注意！百日咳近4年新高 3個月以下嬰幼兒是主發病群

2019-03-26 15:48

〔記者林惠琴／台北報導〕家長注意！衛福部疾管署今公布，國內今年累計10例百日咳，為近4年同期新高，其中7人是3個月以下嬰幼兒，且涉及3起家庭群聚事件，主要是未達疫苗接種年齡或尚未接種疫苗，提醒6個月以下未接種百日咳疫苗的嬰幼兒尚有7700位，家長要記得儘速帶家中寶貝打疫苗。

疾管署統計，10例百日咳中，除了2例為散發的北部個案外，其餘8例為南部個案、包含3起家庭群聚事件，由於家庭群聚事件無明確的關聯性，不排除社區中具潛在感染風險。

疾管署防疫醫師林詠青表示，7例3個月以下的嬰幼兒，一開始症狀均是咳嗽、有痰、流鼻水，到醫療院所由於症狀相似而被診斷為感冒，但服藥後未見改善，甚至有加劇情形，在發病後4至12天有咳嗽到嘔吐、缺氧等狀況，經通報採檢，進而確認是百日咳。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉分析，國內2015年至2018年共17至70例百日咳，多為3個月以下、未達接種疫苗年齡或僅接種第1劑疫苗的嬰兒，約占54%。

林詠青指出，百日咳主要透過飛沫傳染，無論有無發病均有高度傳染力，感染症狀為持續咳嗽超過2週，並伴隨鼻炎、打噴嚏、輕微發燒等類似感冒的症狀，成人很少出現併發症，但嬰幼兒感染後通常較為嚴重，尤其是6個月以下的嬰幼兒更是重症高危險族群，可能引起肺炎、抽搐、腦病變、腦出血，甚至死亡。

林詠青強調，接種疫苗為最有效的預防方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，應按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。此外，建議懷孕28至36週的女性可自費接種疫苗，抗體會經由胎盤傳給胎兒，以利出生後、打疫苗前有足夠免疫力，其他嬰兒照顧者也可自費接種疫苗，降低嬰幼兒感染機會。

疾管署副署長羅一鈞補充，經檢視目前國內6個月以下的嬰幼兒，有7700位尚未接種百日咳疫苗，提醒家長要記得儘速帶家中寶貝打疫苗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/