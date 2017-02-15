今年首起百日咳群聚感染 母子同時確診

2017-02-15

記者林惠琴／台北報導

國內出現今年首起百日咳群聚感染事件，為中部一名2個月大男童與其母親同時染病，所幸目前兩人均已康復，衛福部疾管署提醒，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾容易輕忽，但百日咳可能併發呼吸停止、肺炎等，要提高警覺，以免延遲就醫。

據疾管署資料，該名男童發病時為1個月大，1月14日至21日因陸續出現咳嗽、嘔吐而兩度至診所就醫，22日症狀持續且有發紺等情形，進而轉往醫院並住院隔離，經採檢通報確診感染百日咳。

疾管署主任劉定萍表示，衛生單位已針對同住接觸者4人進行採檢與預防性投藥，其中3人檢驗為陰性，但該名男童母親坐月子期間均未外出，卻於1月2日出現咳嗽症狀，之後也確診為百日咳，研判男童可能遭母親傳染，母親感染源則仍待釐清，現在母子均已康復。

疾管署統計，國內2012至2016年共270例百日咳，以2個月以下、未達接種疫苗年齡的嬰兒占38.9%最多，其次為21歲以上成人；而近5年51起、影響124人的群聚事件中，仍以家庭群聚44起為主。

防疫醫師黃馨頤提醒，百日咳主要經由飛沫傳染，傳染力強，一開始症狀類似一般感冒，但一般感冒較輕微，除非是腺病毒，否則通常一週內會好轉，特殊症狀為噴嚏、紅眼，少見中耳炎、支氣管炎等併發症，反觀百日咳較嚴重，往往咳嗽持續兩週以上，特殊症狀為陣發性咳嗽、吸入性哮聲或咳嗽後嘔吐，且可能併發呼吸停止、肺炎等情形，最好要提高警覺。

疾管署呼籲，家長或家中較大兒童要注意咳嗽禮節與呼吸道衛生，從外頭返家接觸嬰幼兒前，應先更衣洗手，並避免帶嬰幼兒出入醫院、人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以降低感染風險。