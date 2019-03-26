育達科大超猛小鮮肉 奪全國健美賽冠軍

2019-03-26 14:56

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣育達科技大學休閒運動管理系學生葉振卿參加「2019年台灣先生健美錦標賽」，與逾百位健身有成的猛男們同場較勁，紛紛嶄露勻稱的肌肉及健康身體美感，葉振卿也展現苦練3年的成果，在各方勁敵中脫穎而出，勇奪男子健體組第一量級冠軍，不僅辛苦獲得肯定，也讓全校師生同感榮耀。

葉振卿表示，進入大學後才真正踏入健身領域，透過本科系學習健身健體的相關知識，也接受到完整的健身資訊教育，3年來不斷苦練，由於他本身又是素食者，因此在增肌減脂的過程中又比一般人更為辛苦，所以他也須投入更多時間與精力，才能鍛鍊完美體態。

在師長鼓勵下，葉振卿挑戰今年於苗栗縣舉辦的台灣先生健美錦標賽，不論在整體造型、肌肉勻稱度、身形體態上皆展現出平常精實苦練的成果，讓他得以站上夢想舞台，並一舉拿下男子健體組第一量級冠軍，讓他備受鼓舞，未來也希望幫助更多人追求健康、維持體態。

休運系主任陳淑貞說，系上將培育健身運動人才視為重要教學目標，並鼓勵學生參與各種競賽，藉此提升專業形象及自信，未來也可具備投入職場的一技之長。育達科大校長黃榮鵬也宣布，今年5月校方將舉辦全國健身賽，提供更多好手一個展現自我的舞台。

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