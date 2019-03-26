活化萬坪綠地 習藝所推農趣攀樹

2019-03-26 12:38

［記者王峻祺／花蓮報導］基督教芥菜種會花蓮習藝所在1963年設立後，陸續於北埔萬坪園區種下樟樹、苦楝、鳳凰木等喬木，如今草木扶疏，習藝所活化綠地用途，設計系列自然環境課程，邀青少年、孩童攀樹並體驗食農教育，今年再獲教育部支持，將可補助申請學校車資，鼓勵親近大自然。

芥菜種會花蓮習藝所近年逐漸轉型，自培養原住民一技之長的技職學校，轉而投入更多社福工作，設立安養中心、推展社區長者照護、手作烘焙，還開辦兒少營隊，引導探索自然生態。

花蓮習藝所因占地逾4公頃，園區遼闊、綠意盎然，去年獲教育部校外教學推廣計畫支持後，吸引全台高中職以下學童，以校為單位到習藝所參加體驗課程，今年再獲教育部經費補助，將可補貼申請校方最高7000元車資，另針對低收及清寒家庭，每車次提供2名學童免費參加。

芥菜種會執行長吳小萍說，今年習藝所依年齡層分布，規劃出5大體驗主題，包括「好農趣」、「好食趣」、「手作趣」、「攀樹趣」及「騎樂趣」。其中最受歡迎的「攀樹趣」，主要引導學生在攀爬過程，學習認識樹木及友善環境，培養肢體協調和平衡能力，以不同高度認識世界，感受多元視野的差異。

花蓮習藝所主任江宜錦說，校外教學推廣活動即日起開放報名，習藝所另也有舉辦營隊、單車小旅行、自然素材手作等各式有趣環境教案，歡迎學校、在家自學團體和民眾預約前往，報名可電洽（03）8260653轉15，或至官網查詢。

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