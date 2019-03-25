談演藝圈百態 孫鵬赴兒子學校演講

2019-03-25 18:59

〔記者邱書昱／新北報導〕藝人孫鵬今天到獨子孫安佐的學校能仁家商表演藝術科演講，侃侃而談業界百態的「表演藝術大師講座」，孫安佐也在台下坐著聆聽。他建議學生要具備第二專長、學習語言，拿兒子做舉例，讀書、拍片很忙，應該完整一天好好休息，「不要一直02（動漫角色）」，惹得學生笑成一團。

原先要在21日前往學校演講的孫鵬，因為校方因素而延期，學校則安排今天下午來替表演藝術科學生演講。孫鵬談起現在的偶像劇、電影、音樂的生態變化，資金投入都不像過去豐沛，唯有具備第二專長和語言，才能夠隨時面對大環境的改變，不會被淹沒。

鼓勵在學期間學習語言，他也以兒子舉例，「雖然只有一個小孩，在語言方面從小讓他學，沒有讓我失望語言還不錯。」

「要有自信」孫鵬認為，演藝圈這一行誰都可以進來，但是要堅持，讓工作人員能夠很放心把工作交給你，認真不斷吸收新知，學校是孕育基礎，課餘吸收不同元素。

孫鵬表示，充分休息也是關鍵，他都會跟兒子說，現在這麼忙、要讀書，又有自己興趣、拍片、陪家人，還有很多女生訊息，應該好好規劃時間，排出一天好好休息、淨空，「不要一直02（動漫角色）」，讓台下學生笑成一團。

最後的提問階段，孫安佐舉手笑問，「你昨天到底有喝幾杯高粱？」，孫鵬笑回，「你真的問題耶」，再度逗得學生大笑；這也讓他說，要珍惜在學的好朋友們，感情永遠不同，自己之後也會希望再來學校分享，和學生、老師互動，自己也是在吸收、學習。

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