苗縣府漁港清沙廢土倒西湖濕地 水利署要求明後天清除

2019-03-25 17:37

〔記者劉力仁／台北報導〕苗栗縣政府進行中的公司寮漁港清沙工程，位於西湖濕地範圍內，施工單位將廢土傾倒於公司寮海堤之堤前濕地上，水利署表示，已展開調查，並要求施工單位明後天清除。

讀者投訴，西湖濕地為國家重要濕地，也是東方環頸鴴繁殖地，苗栗縣政府進行中的公司寮漁港清沙工程，過去一週每天都有砂石車違法侵倒廢土在濕地上，面積廣達4公頃左右，此工程由農委會補助經費給苗栗縣政府發包施作，土地權屬為水利署第二河川局。

水利署副署長王藝峰表示，經過調查，此為目前苗縣府正辦理漁港清沙工程，將多餘之土方置放於公司寮海堤之堤前，施工單位將於明後天清除，並請苗縣府辦理水防道路積沙清除。

環保團體綠色陣線協會林長茂表示，漁港清沙工程進行前，應該對於砂石去向明確規劃並獲得環保單位核准，這個案例明顯是違法傾倒，苗栗縣府違反海岸法、濕地法、廢清法，補助單位為農委會漁業署也欠缺督導責任。

林長茂痛批，苗栗縣府去年也用同等方法，違法濫倒廢土於海岸南岸，長期違法破環境，這種行為不可能在一個正常國家發生。

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