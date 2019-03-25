2019台灣國際蘭展 外銷訂單達113億元創新高

2019-03-25 14:56

〔記者王涵平／台南報導〕2019台灣國際蘭展落幕，市府今宣布今年蘭展接獲3至5年內外銷訂單高達113億元，台南市長黃偉哲表示，外銷訂單再創15年來新高，將持續舉辦蘭展，幫助蘭農、推廣生技及文創，讓台灣蘭花產業走向更高的境地。

市府今在民治市政中心舉辦成果記者會，參觀總人數超過21萬人、全場參賽蘭花1504株，值得注意的是，今年共有43國、3至5年內外銷訂單113.1億元等2項成績，皆創下15年最高紀錄。經發局籌設的蘭創館與文化局規劃的文創商品展售獲得民眾好評，總計銷售金額超過758萬元，與去（2018）年相比大幅成長51%，是歷年最高，另外，現場蘭花的展售金額也達1421萬元。

農業局指出，今年透過外貿協會，共邀請來自印尼、馬來西亞、緬甸、越南、匈牙利、義大利、美國、巴西、阿聯等國買主，與國內30家蘭花供應商進行236場1對1洽談會，促成商機達514萬美元。此外，今年蘭花新品種計有251株，蘭花育種王國之稱號實至名歸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/