白沙屯媽祖彩繪列車首航 徐耀昌、拱天宮盛大迎接

2019-03-25 14:09

［記者鄭名翔／苗栗報導］白沙屯媽祖彩繪火車啟行！苗栗縣通霄鎮白沙屯媽祖將於4月8日出發北港遶境，目前報名人數已達4萬5千多人，今年又與大甲媽祖遶境撞期，屆時全台瘋媽祖盛會精彩可期，台灣鐵路也首度與白沙屯拱天宮合作，推出「進香文化彩繪火車」，今早發車特於白沙屯停留五分鐘，縣長徐耀昌、立委陳超明及廟方也盛大冒雨迎接。

擁有200年歷史的白沙屯拱天宮媽祖遶境為台灣年度民俗盛會，由於白沙屯媽祖前往北港時疾行趕路，信眾又皆穿著粉紅色服飾，又被稱為「粉紅超跑」，回程時則無固定路線，皆由媽祖帶路，年年都有神蹟傳頌，使得每年參加人數不斷增加。

台鐵今年也推出「進香文化彩繪列車」，共四節車廂，分別以媽祖啟程、互信互愛、心火香傳、圓滿歡愉作為4大主題，以獨特設計呈現白沙屯媽祖遶境的精采盛況，今早2524班次列車11點37分抵達白沙屯站，廟方準備舞龍隊及電子炮陣，偕同苗栗縣長徐耀昌、立法委員陳超明、拱天宮主委洪文華熱鬧迎接。

徐耀昌表示，感謝立委陳超明向台鐵爭取彩繪列車，藉此行銷苗栗的信仰文化特色，此班次將為期五個月，每日不定期往返竹南彰化區間，歡迎信眾多加利用大眾運輸工具。

拱天宮說，首節列車彩繪主題詳述媽祖登轎、頭旗等；第二節車廂則是以人民與神明的互動，及神轎活潑的特色；第三節則是講述百年文化傳承，展示北港朝天宮、白沙屯拱天宮的香爐；第四節則是呈現報馬仔歡愉向鄉民「媽祖回來」，眾人開心迎媽祖的神情。

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