高市民進黨議員要求營養午餐費全用在食材 市府負擔管銷

2019-03-25 11:57

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市營養午餐每位學生每餐要繳38到51元不等，其中25%用於人事、燃料等管銷費用，多位民進黨高市議員今聲明，要求高市府全額負擔管銷費用，讓孩子繳的午餐費能完全用在食材，後續將函文各縣市議會與立委，希望串聯更多民意，讓孩子吃好吃飽。

高市教育局指出，高雄高中職以下學生大約20萬人，每年營養午餐費約17億6千萬元，管銷費用約4億4千萬元，由於市府財政艱困，能否負擔、需要進一步研議。

民進黨高市議員李喬如、陳慧文、林智鴻、張漢忠、李雅慧、鄭孟汝、黃秋媖，今聯合招開記者會，訴求營養午餐費用應該全部用在食材上，讓孩子吃好吃飽。

議員們指出，扣除25%用於人事、燃料、雜支等費用，每人每餐約剩下31元，這樣的經費，很難想像孩子午餐有何保障？尤其物價不斷上漲，現在每餐動輒70元上下，31元恐怕很難讓孩子吃好吃飽。

議員們向人在對岸的高雄市長韓國瑜喊話，別只把心放在對岸，應回魂看看高雄市的需求，後續將在市議會大會提案，同時也會發函各縣市議會與立委，希望串聯更多民意，為孩子爭取應有權益。

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