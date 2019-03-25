吃出均衡營養健康 南投推「我的餐盤」

2019-03-25 10:39

〔記者謝介裕／南投報導〕吃的多、吃的飽不等於吃得好﹗南投縣衛生局特別推出「我的餐盤」，依照中央最新版「每日飲食指南」的原則，提出6口訣方便民眾記取，無論使用何種容器，民眾只要依照口訣攝取足夠的份數，便可達到均衡營養又健康的目的。

南投縣衛生局說，根據「2013-2016國民營養健康變遷調查」顯示，台灣19至64歲成人每日蔬菜攝取量不足3份達86%、水果攝取量不足2份達86%、堅果種子攝取量不足1份達89.7%，尤其，乳品攝取不足1.5份的比率更高達99.9%，顯見國人均衡飲食型態及觀念有待加強。

在此前提下，將每日所需攝取的全穀雜糧、豆魚蛋肉、蔬菜、水果、乳品與堅果種子等6大類食物，依每日應攝取的份數轉換成體積，推出「我的餐盤」並以餐盤圖像呈現各類別比例，同時還成立個別營養諮詢站，固定每週三下午1時30分至5時在衛生局辦公大樓1樓諮商室，由專業營養師駐點，依照民眾的營養情況提供飲食輔導，預約專線049-2222473轉分機664或667。

「我的餐盤」比例6口訣如下：乳品類－每天早晚一杯奶；水果類－每餐水果拳頭大；蔬菜類－菜比水果多一點；豆魚蛋肉類－豆魚蛋肉一掌心；全穀雜糧類－飯跟蔬菜一樣多（至少1/3為未精製全穀雜糧之主食）；堅果種子類－每餐堅果種子一茶匙（1湯匙=3茶匙）。

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