強化職安預防 南市勞局辦觀摩籲重視職場安全工作態度

2019-03-25 09:17

［記者王涵平／台南報導］強化南市修繕志工職安危害預防觀念，南市勞局辦理觀摩會，藉由實際操作將經驗內化為正確的職場安全工作態度，降低職災發生機會。

南市勞工局「有情有疼心ㄟ厝-弱勢職災家庭房屋修繕計畫」志工與職業安全衛生署南區職業安全衛生中心，在瑞鋒營造公司「臺南市麻豆工業區市地重劃工程」工務所辦理「職業安全衛生營造工地觀摩會」。

該公司以工安實務制度為例，講解「工地安全衛生管理制度」，另由職安署安衛中心講解「人員進場及電氣安全管制」、「CNS4750施工架作業安全」及「護欄及平台式移動梯觀摩」。

勞工局長王鑫基表示，勞保局統計顯示，近年來申請職災給付以營造業相關的工會居多，從事營造業勞工是發生職災的高風險群，南市木工等工會修繕志工經常利用假日幫助弱勢家庭房屋修繕，安全措施不可忽視。

修繕志工親身體驗操作，深入瞭解職業安全衛生重要性，各職業工會也獲贈施工架，王鑫基也期許各工會修繕志工注重職場工作安全，才能「平安工作、助人快樂」。

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