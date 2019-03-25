中客團沒賺頭 日均消費狂掉3成、鬧司機荒

2019-03-25 07:33

〔記者蕭玗欣／台北報導〕就算人來了，未必賺得到錢？中國旅客來台逾10年，旅遊業者大嘆，以往以購物為主力的中國旅客消費力大不如前；據最新統計，102年中客團每人日均消為264．43美元，106年掉到188．75美元，落後日、韓，甚至東南亞團客。有車行老闆抱怨，中客團消費減少，旅行社能給佣金少，司機出走，全台中客團都在鬧司機荒。

購物力下滑 落後日韓東南亞

觀光局統計，102年中客團每人日均消264．43美元，其中購物費就佔160．59美元，中客團團費低，部分導遊與遊覽車司機常透過介紹購物抽佣賺外快。但近年中客團消費力下滑，104年降為238．12美元，到106年更只剩188．75美元。

創新旅行社董事長李奇嶽表示，台灣旅遊市場經營中客團已10年，市場成熟，瘋狂高價購物行為減少，就如以前台灣人到泰國買鱷魚皮和藍寶石，現在少了；初估近年中客團消費約降三到四成，而且國內旅遊商品沒太大變化，客人自然不會再買單。

品保協會來台觀光線發言人連郁卿表示，早年中客來台不易，買鳳梨酥都是一箱箱，但近年中客出國增加，在台灣買得到的，其他國家也買得到，在台購物力就降。此外，過去旅行社開多少價錢中客都願意來，後來中客出國選擇性多，台灣的中客團價越壓越低，連購物費都彌補不了成本。

中客團沒賺頭，越來越多旅行社不願接；李奇嶽說，聽說配合的遊覽車公司很難找司機。

佣金變少 中客團有車無司機

車行黃老闆就說，遊覽車司機底薪低，通常靠外快補貼，包括客人小費或購物站退佣，但近年中客團不太消費，可得佣金變少，以前一天至少1千元，現在壓到剩500元，還比不上跑長途客運或市公車，不少司機轉行，旅遊旺季多是「有車沒司機」，他坦言，中客團司機工時長、薪水也越來越不穩定，誰還要來做？

106年入境團客美人日均消費情況

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