中客回流 元月成長1成／近4個月來首度止跌回升 自由行大增21.8％

2019-03-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中國旅客來台人數回春，交通部觀光局最新統計，今年一月，國際旅客來台人數八十六萬七七一一人次，罕見微幅下滑○．五三％，日韓、星馬等部分市場出現小退；不過，中客市場受惠於自由行人次大增因素，總人數成長近一成，是近四個月以來首度止跌回升，也是最大幅度的成長。

國際旅客罕見微幅減少0.53％

據統計，一月份來台主要市場大多出現下跌情形，例如港澳來台旅客為十萬七○三人次，較去年同期衰退五．三九％。來台第二大市場日本也只有十四萬六一八四人次，下滑九．七一％，韓國來台為十一萬六九七六人次，下滑幅度九．五七％。

觀宏脫逃事件 越南衰退2成

政府力推的新南向市場，去年平均每月漲幅都有一成左右，但今年一月份總人數僅成長二．○七％，其中，衰退幅度最大的為越南市場，較去年同期跌逾兩成，星馬跌幅約七％。

值得注意的是，自去年九月起連四個月衰退的中客市場，今年一月罕見地由黑翻紅，達廿三萬八九○六人次，成長九．二七％。

中客團旅客下滑18％

觀光局表示，從旅客目的來看，一月份以觀光為目的中國旅客達十六萬八二七六人次，成長幅度達二．二％，非觀光目的的中客也有成長；其中，以觀光為目的的自由行有十萬二七四六人，正成長廿一．八％，團體旅客為六萬五二三○人，下滑十八．四％。

觀光局副局長張錫聰表示，一月份中客市場成長主力還是自由行旅客，除了觀光局近年在北京、上海辦事處以自由行為推廣主軸，中國大專院校今年一月中旬就開始放寒假，學生自由行人數也增加不少。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，中國旅客春節出遊力道不亞於台灣，此外，兩岸春節加班機也讓中客不致受國人出國機位排擠影響。

二月份部分市場可望回升

至於其他市場下滑原因，張錫聰表示，今年過年落在二月份，許多國人早在一月底就安排出國，導致機位不足，排擠國際旅客來台，預估二月份部分市場可望回升。

黃正聰表示，南向市場中跌幅最大的越南市場，因為去年十二月下旬越南觀宏旅客集體脫逃，外交部停止受理電子簽證，並限制每日簽證人數，越南市場由平均成長廿八．○三％，急墜為一月份的負成長廿．七四％，預計三月下旬觀宏電子簽證恢復後可逐步回穩。

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