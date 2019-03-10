不顧北京反對！中客1月來台23.9萬人 近4月首度翻紅

2019-03-10 17:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕中客又回來了？據交通部觀光局最新統計，今年1月國際旅客來台人數達86萬7711人次，整體微幅下滑0.53％，研判主要是受到今年農曆春節國人出國，造成機位排擠效應，包括日、韓、星、馬等主要市場都受影響，人數下滑7~9％不等；不過中客市場受惠於自由行人數大漲，總人數成長近一成，是近4個月以來首度由黑翻紅，也是最大幅度的成長。

據統計，1月份來台主要市場大多出現下滑，例如港澳來台旅客10萬703人次，較去年同期衰退5.39％。第二大來台客源日本也只有14萬6184人次，下滑9.71％；韓國來台為11萬6976人次，下滑幅度達9.57％。

連政府力推的新南向市場，去年平均每月漲幅都有1成左右，今年1月份漲幅也縮減，總人數僅成長2.07％，其中，衰退幅度最大的為越南市場，較去年同期跌逾兩成，星馬跌幅約7％。

中客團人數下滑 非觀光目的與自由行爆衝

值得注意的是自去年9月起連4個月衰退的中客市場，今年1月罕見地由黑翻紅，總人次達23萬8906人次，成長9.27％。

觀光局表示，從旅客目的來看，1月份以觀光為目的中國旅客達16萬8276人次，成長幅度達2.2％，這表示非觀光目的的中客也有成長；其中，以觀光為目的的自由行有10萬2746人，正成長21.8％，團體旅客為6萬5230人，下滑18.4％。

觀光局副局長張錫聰表示，1月份中客市場成長主力還是自由行旅客，觀光局這幾年在北京、上海的辦事處都以自由行為推廣主軸，加上中國的大專院校1月中旬開始放寒假，學生自由行人數也增加不少，此外，兩岸春節加班機也讓中客不至受國人出國機位排擠影響。

成長率單月冠軍俄羅斯 5月還有新航線

至於其他市場下滑原因，張錫聰表示，今年過年落在2月份，許多國人早在1月底就安排出國，導致機位不足，排擠國際旅客來台，預估2月份部分市場可望回升。

另，1月份成長率最高的是俄羅斯，達58.98％，黃正聰表示，由於5月份莫斯科及海蔘崴直航開通，屆時旅客人數會再大幅成長。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰分析，南向市場中跌幅最大的越南市場，因為去年12月下旬越南觀宏專案旅客集體脫逃，導致外交部停止受理電子簽證，並且限制每日簽證人數，越南市場由前1年度平均成長28.03％，急墜為1月份的負成長20.74％，預計3月下旬觀宏電子簽證恢復後可逐步回穩。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/