壯觀雲海超美！打火弟兄空拍 北橫櫻花季攝影賽奪金牌

2019-03-24 22:55

〔記者李容萍／桃園報導〕為期1個月的「北橫櫻花季」24日圓滿落幕，今年櫻花季期間，受到暖冬影響雖然花況不如預期，市府風景區管理處統計活動期間仍吸引近5萬人次民眾上山賞景，目前下巴陵拉拉山遊客中心及周圍由風景管理處種植將近200株千島櫻、吉野櫻正盛開，點綴於山林之中，美不勝收，還沒上山賞櫻的民眾把握時間前往拉拉山，欣賞最後一波北橫（巴陵）櫻花。

北橫櫻花季今年新增的櫻花季攝影行銷活動，共吸引534件報名，競爭激烈，經評審結果24日揭曉，由風管處長廖育儀頒獎，任職消防局第四大隊巴陵消防分隊隊員湯柏豪以「上巴陵空拍之美」作品開心抱走攝影比賽金牌、獨得獎金5萬元，銀牌得主曾金蘭以「風景如畫」作品、銅牌得主陳森寬以「巴陵橋之美」作品各獲獎金3萬元、2萬元；另有優選作品10件，即日起至4月底同時在拉拉山遊客中心展出。

閒暇喜愛玩空拍機的湯柏豪老家在宜蘭，考量從復興區巴陵回宜蘭比較近，2年多前從中壢消防分隊請調巴陵消防分隊，上巴陵地區沒有工廠、沒有高樓大廈，雖然入夜後溫度低，但環境優美、空氣清新，自此愛上巴陵的原始、自然、農產品和部落原住民的親切，為能把當地最燦爛的陽光、美景，用鏡頭記錄下來，到任這2年多來他一有空就站在拉拉山的觀景台操作空拍機，也和空拍同好分享美照。

湯柏豪說，拉拉山的溫度比平地低，空拍機的電池蓄電量較短，「上巴陵空拍之美」這張金牌作品是228連假期間在上巴陵景觀台拍攝，海拔高度約1500公尺，當天雨後清晨原本是要拍攝彩虹，因當天彩虹沒出現，卻意外捕捉到這一片美麗的壯觀雲海，雲海形成多在雨後，水氣充足之時，春季最易看見，冬季次之，夏季雨後偶爾會有，且以雨過天氣轉晴時最為美觀，首次參加攝影比賽一舉得金相當開心。

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