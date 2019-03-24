2019神岡馬拉松 冒雨為愛心而跑

2019-03-24 16:59

〔記者歐素美／台中報導〕「 2019神岡馬-神豐國際同濟會全國馬拉松」，今天上午6點在神岡國小冒雨開跑，共吸引3600名好手參賽，其中，全馬男子組，台灣籍選手陳哲聖與肯亞籍選手THOMAS MATHEKA MULI呈現拉踞戰，陳哲聖一度領先，最終以11.22秒些微差距落敗，飲恨拿下第二；THOMAS MATHEKA MULI以2時45分43.65秒，榮獲第一。

神岡馬今天上午在台中市副市長楊瓊瓔、台中市運動局局長李昱叡及神岡區長劉汶軒出席及鳴槍下起跑，行經中科園區、都會公園、九天民俗技藝團及潭雅神綠園道，將大台中的後花園美麗景致盡收眼底，今年大會特別增設獎項，吸引全台各地好手與日本、香港等國外選手一同挑戰。

神岡馬已連續舉辦4年，每年皆捐贈晶片與活動盈餘，幫助弱勢家庭與弱勢團體。今年將捐贈幫助信望愛智能發展中心、神岡食物銀行及豐原食物銀行，幫助弱勢。

主辦單位表示，馬拉松賽事繁多，形成「週週馬」，連帶使得神岡馬報名人數每況愈下，但同濟會仍堅持每年3月的第4個週日延續傳統 舉辦神岡馬，發揮神豐國際同濟會同濟精神，響應慈善公益，今天除會長陳雲鵬到場為跑者熱情加油，同濟會並號召近400位志工在現場替跑者服務。

今年神岡馬，台灣籍選手陳哲聖與肯亞籍選手THOMAS MATHEKA MULI呈現拉踞，戰況激烈。（豐神同濟會提供）

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