留美台生海外求職 侯友宜錄製加油影片

2019-03-24 12:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新英格蘭台灣同學會聯合會（FTSANE）主辦第一屆企業徵才博覽會，於美國時間今天（23日）上午在哈佛大學登場，來自台灣及海外近40家公司進駐，吸引300多位留美台生參與，新北市政府前進會場設攤，並發放就業文宣，市長侯友宜特地錄製一段影片，給予海外求學、求職的準畢業生加油鼓勵。

侯友宜表示，求學過程雖然辛苦，但日後回想起來都是值得的，他期勉已經找到人生方向的學子繼續堅持下去，「對的事情做就對了」，或許有人心中充滿徬徨，不知道下一步該怎麼做，但出社會之後挑戰越來越多，相對地機會也越來越多，最重要的是對於喜歡的事情，永遠保有一顆熱情的心。

侯友宜強調，新北市是台灣第一大城市，永遠歡迎海外學子學成歸國，新北市提供豐富的就業資源與良好的就業環境，並給予青年創業最大的支持力量，他祝福各位準畢業生，不論在何種領域發展，都能找到自己的一片天。

代表新北市參與就業博覽會的亮點廠商包括以醫療器材與居家護理產業為主的雃博企業、電子大廠利永環球科技公司等，期許把優秀人才留在台灣，放眼世界。

新英格蘭台灣同學會聯合會表示，博覽會除了招攬優秀廠商進駐，還提供學生求職攻略講座、專業領域經驗分享、模擬面試和履歷諮詢等服務，希望準畢業生儘早找到人生方向。

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