麻豆柚花限定版野營！ 柚香車露吸203車、近600人同樂

2019-03-23 21:32

〔記者楊金城／台南報導〕麻豆柚花限定版的野營活動，今天傍晚在台灣首府大府校園舉辦「Madou．A贏柚香車露」活動，吸引203輛野營車、近600人參加，在柚花陣陣清香、車露晚會中，讓露營活動成為美麗的回憶。

來自全台各地野營夥伴團的露營車，今午就陸續報到，搭起帳篷，野營車露沒有特定型式，有的就睡車內，有些開來豪華的露營車，不少是廂型車改裝露營車，有些在轎車、休旅車頂加裝活動簡易帳篷，野營車聚的壯觀場面難得一見。

麻豆區長孔慶瑤、下營區長姜家彬說，麻豆柚花藝術節首度舉辦「Madou．A贏柚香車露」野營活動，號召全台各地喜好野營的朋友，在柚花飄香的季節來到麻豆、下營小旅行，品嘗麻豆、下營在地美食，體會一下在地熱情，目的在整合跨區資源，行銷麻豆和下營，帶動轄區觀光產業。

台南市長黃偉哲前來歡迎野營朋友，還報出好玩路線建議，可以漫步麻豆柚花巷、下營鵝肉一條街、到東山175咖啡公路喝咖啡、安平老街吃美食，保證台南很好玩，日後可以常來台南車露。

麻豆公所並帶領野營朋友，參觀總爺藝文中心、漫步柚園，另提供麻豆碗粿、柚子雞和下營鵝肉冬粉給野營朋友一邊品嘗、一邊欣賞歡迎晚會的精彩表演。

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