台東多個廚房 台鐵便當今年銷量 可望再創新高

2019-03-23 17:33

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵便當是許多民眾搭火車必吃美食，去年狂銷1053萬5672個，創歷史新高，今年除原本僅有台北、台中、高雄餐廳及七堵車勤部、車勤花蓮分部有鐵路廚房生產便當外，3月14日更成立台東餐務室，加上台中餐廳擴大並搬遷至新車站內廠房，便當產能可再提升。台鐵餐旅服務總所總經理黃士弦表示，今年便當銷售量預期可再創歷史新高紀錄；另外，今年將於兒童節前夕推出全新復古懷舊便當，包裝由竹片製作，外包裝採復古設計，字體會從右向左寫，且會專門製作兒童Size便當。

台鐵便當近10年來，銷售量快速成長，民國96年全年賣出337萬個，前年銷售量約1015萬個，去年創歷史新高達1053.5萬；今年1、2月份，台鐵便當銷量達165萬9511個，較去年同期159萬8542個成長約3.8%，銷售金額達1億1762萬，較去年同期增加約500萬元。

黃士弦表示，以往台東站便當多是由花蓮供應，但車站內及往南迴線列車上便當需求量不小，往往都供不應求，因此，從去年就開始規劃建置全新台東餐務室，除硬體設備外，還有請台北、花蓮餐廳人員下去教學，並安排新進人員到七堵受訓，一定要保證製作出來的便當符合台鐵水準。目前台東餐務室已於3月14日正式開始營運，初期主要製作60元、80元排骨便當兩種，每天產量約在800個至1100個間；下一步會將花蓮的山豬肉等特色便當引進台東，未來不排除開發台東特有的特色便當。

另外，便當銷量最高的台北餐廳，已於今年2月啟動設計規畫監造標，要打造全新鐵路廚房，預計明年4月就可完成；黃士弦表示，隨著便當產量慢慢提升上來，未來為積極開發新銷售通路，並不時推出特色便當，像今年兒童節前就會推出懷舊便當系列，且有一般大小與兒童大小兩種。

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