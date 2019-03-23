藤枝森林遊樂區美麗再現！3/31重新開園 限額上網預約

2019-03-23 16:24

〔記者李立法／屏東報導〕因莫拉克風災封園近10年的藤枝國家森林遊樂區，即將於3月31日重新開園，試營運3個月期間，每日開放入園人數上限為315人，必須事先上網預約，屏東林管處公布預約網址，想再次感受藤枝之美的民眾，動作要快。

屏東林管處說，藤枝森林遊樂區試營運期間從3月31日至6月30日，每日開放時間自上午8點至下午5點，開放範圍包括遊客中心迎賓步道、秋海棠步道、雲杉步道、樹海步道（銜接雲杉步道及秋海棠步道段），柳杉平台也在開放範圍，入園門票均以半價60元優惠，符合其他優待票種的遊客，可持入園憑證及優待身份證件購票入園。

林管處指出，藤枝每日開放315人入園，無提供住宿，其中275人開放給一般遊客，自入園前1日至15日至藤枝國家森林遊樂區遊客入園申請預約系統 ，以網路預約取得入園憑證後，至園區購票入園，每人每次可申請1至5人，另40人由當地高雄市桃源區寶山社區發展協會（電話：07-6893769）、高雄市桃源區寶山部落文化產業觀光發展協會（電話：07-6891578）受理申請，取得部落憑證後至園區購票入園。

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