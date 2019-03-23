抽象中有感性 台東設計中心「Intuition直覺」設計展今開幕

2019-03-23 16:31

［記者黃明堂／台東報導］台東縣政府在「台東設計中心」推出「Intuition直覺」設計展，展出新銳設計師彭冠傑Jay的個人創作，今天開幕式，縣長饒慶鈴盼帶動台東的設計風潮與品質。

台東設計中心指出，本次的展覽，展出Jay從過去執行的設計案中所提取的元素，在去除文字、色彩等資訊後，重新整理、安排的視覺創作。作品看似直覺抽象，實則是經過縝密思考後的理性安排，忠實述說創作時的思緒。

展覽也透過圖像實驗作品，分享設計師私底下的自我訓練，傳達視覺創作者日常生活的一閃靈光。二樓新企劃展場中，首先映入眼簾的是無規則的筆劃與抽象的符號，代表人的右腦感性自在的一面；再往裡面走，可以看見能辨識的文字以及整齊的線條，呼應人的左腦理性有邏輯的處理機制。

開幕式由設計師彭冠傑親自導覽，今天也推出工作坊與講座，透過導覽與實作，分享創作當下的靈感與構想。

饒慶鈴表示，今天的直覺設計展，是台東縣政府和台灣創意設計中心簽訂合作備忘錄後的第一個移展企劃，很期待新銳設計師彭冠傑他能將他獨特的設計思維、創意帶進來，跟在地設計相關產業工作者、需求者和愛好者們激盪出不同的火花。

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