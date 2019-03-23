繽紛樂高點綴老街道 竹市石坊街「很不一樣」

2019-03-23 14:36

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市北區石坊里有不少古早味建築，民眾發現，近期該里的石坊街「很不一樣」，出現不少以鮮豔樂高積木拼湊的門牌，一旁的老舊外牆也貼上用樂高積木做成的「卡哇伊」圖案，讓時光幾乎靜止的街道，充滿色彩繽紛的童趣。

參與「社區點胭脂」計畫的石坊里長彭陳玉真說，石坊街歷史悠久，發想的過程中，她希望以不破壞古老建築的狀況下進行「創新」，卻發現十分困難，最後在女兒彭琳淇、社區規畫師顏志翰的發想下，以色彩繽紛的樂高積木點綴社區老舊外牆，搭配樂高打造的商家招牌、一般門牌，意外爆紅，成為打卡熱點。

彭陳玉真說，用樂高裝飾美化外牆後，總覺得少了些什麼，於是和女兒及規劃師討論，決定用樂高拼湊出門牌，藉此以繽紛色彩點綴老舊街坊。起初只有幾名好友願意嘗試以樂高拼湊門牌，後來不少人看到色彩鮮艷的門牌，成功喚醒沉靜的老街坊，就紛紛搶著要，目前她已經花了3千多片樂高，拼出近30片門牌，預計還有15戶要努力。

社區規畫師顏志翰指出，由於該社區店家很密集，並無太多閒置空間可創新，原本想用彩繪方式來點綴外牆，後來彭琳淇提出用樂高積木裝飾，還打延伸出一系列的「樂高」計畫，逐一打造樂高外牆、樂高門牌等，順利為老舊社區添上新色彩。

樂高業者曾政傑說，因無法想像樂高點綴老舊社區的實際樣貌，連他都懷疑這個改造社區計畫，不過仍勾起他的好奇心，忍不住向彭琳淇要來成品照，才發現色彩繽紛的樂高積木與老舊社區竟能巧妙搭配，令人讚嘆。

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