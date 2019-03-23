醫療企業辦活動捐款 照護偏鄉長輩與學子

2019-03-23 13:01

〔記者詹士弘／雲林報導〕林內鄉公所考量偏鄉醫療資源不足，預防醫學概念薄弱，為照顧偏村長輩，今天與杏一醫療合作，在林內國中舉辦「百里關懷杏福環台」活動，推動老老照護、自立照護等預防醫學的健康觀念，希望提升全民居家的照護品質；杏一為支持偏鄉教育，也捐贈10萬元給林內國中。

林內鄉長張維崢表示，預防重於治療，台灣已邁入高齡化社會後，老人家或多或少有高血壓、糖尿病等慢性病，偏村因醫療資源不足，老人家在家如果能做好自我健康管理，測量血壓、血糖，掌握自己的生理狀況，就能發揮疾病預防的效果，也能避免小病變大病，所以公所與杏一合作，除為社區老人作簡單的健康檢測外，也能提供老人健康諮詢。

杏一執行副總經理魏子文表示，百里關懷活動已正式突破160場，透過設計的闖關活動，體驗血壓檢測、骨密度檢測、腳部健康檢測等多種健康檢測服務，協助長輩建立正確健康知識，並強化與社區居民連結，也希望杏一能成為民眾的家庭健康管理師。

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