相隔104年 台南下營茅港媽祖徒步古香起駕

2019-03-23 12:21

〔記者楊金城／台南報導〕相隔104年，台南下營茅港尾天后宮恢復徒步古香路，前往台南祀典大天后宮會香，開基茅港媽大媽、二媽、三媽在儀仗、大批信眾徒步隨香下，今早6點在微光中起駕，十分熱鬧，天氣好並未下雨，信眾讚說媽祖有保佑。

下營玄天上帝廟也將在4月6、7日舉辦下營香扛大轎遶境大典，是下營區二大宗教民俗活動。

清時「茅港媽」都會到郡城（府城台南）祀典大天后宮參謁，並享有「府城大北門入、大北門出」的尊榮。茅港尾天后宮管理委員會為恢復這項徒步會香傳統，今年舉辦「百年情緣・赴郡香會」活動，23日清晨起轎徒步到台南約38公里，沿途與20間友宮廟會香參拜。

「茅港媽」開基大媽、二媽、三媽神像首度合體，一起赴郡城，今早起駕時特別由女轎班扛轎出廟，茅港尾天后宮主委馮進士、南市議員陳秋宏、吳通龍扶轎，往台南前進。

沿途天氣好，偶有小雨，也澆不熄信眾熱情，上午經麻豆、善化，在善化慶安宮時入廟會香。

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