雨傘把校園變美了！基隆中興國小學童 天天開心上學

2019-03-22 23:40

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆經常下雨，雨衣雨傘是最基本的配備，中興國小有3棟老舊教室將在今年暑假拆除，校方最近在中庭掛起雨傘陣，色彩繽紛，就跟小雞雨衣一樣，把基隆人負面阻力變成學生、家長的美好回憶。

基隆是有名的雨都，交通旅遊處3月8日日推出限量小雞雨衣，造成民眾瘋狂兌換，1200件雨衣在短短2、3天就被換光了，讓基隆的雨也成為觀光的美事。

中興國小今年有3棟耐震力不足的老舊教室要拆除，也利用基隆特色雨傘來裝置，讓校園裡色彩繽紛。

校長楊志欽說，這3棟3層樓的教室都有50幾年的歷史，早年只有1層樓，後來教室不夠用，再逐層加蓋上去，因耐震力不足，學生都改在活動中心上課，這3棟老舊教室已經報准在暑教就要拆除原地改建。

學校和家長討論後，陸續利用雨傘在中庭裝置，家長樂捐雨傘，共同布置，讓原本老舊暗的教室，變得色彩繽紛亮麗，上課心情也快樂起來。

學生說，想不到平常下雨天用的雨傘，組合起來竟然會這麼特別，真是讓人意想不到，學校的中庭變得好漂亮，大家都好喜歡到雨傘底下玩，天天都很開心！

也有學生說，五顏六色的雨傘讓我們心情特別好，拍照的相片很漂亮！讓我們留下美麗的回憶。

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