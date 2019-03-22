恆春機場末日再延兩年 國際包機暑假可望啟動

2019-03-22 23:24

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春機場停飛多年，試辦兩年恆春機場國際商務包機計畫月底到期，不少居民擔心機場末日將至，屏縣府交旅處昨強調「已提出再延長兩年沒問題」，近期也有菲國航空公司到訪機場，初步勘查後認為可行性很高，希望暑假前能啟動第一波國際包機。

屏縣府交旅處透露，三月初已經向交通部提出恆春機場再延長試辦國際包機兩年，恆春機場雖在「機場平均週架次數」不合格，但「航站空間使用率」、「非航空收入成長率」2項已達民航局機場活化指標標準，延續活化機場應該沒問題。

此外，14日也有來自菲律賓的航空公司及旅行社到恆春機場會勘，經過詳細評估，認為機型、跑道及商機都沒問題，屏縣府也將研究輔助方案協助，如果民航局認為可行，最快暑假前就能啟動首波國際包機，未來傾向安排四至五天的行程，包機往返恆春及菲律賓克拉克機場。

屏縣府交旅處處長黃國維強調，自去年四月迄今，共拜訪東北亞、東南亞及港澳地區共六國四十餘間航空公司及旅行社，期間各航空公司多次派總機師親自來台勘查，一致共識為「恆春機場絕對有吸引國際觀光客之條件，但機場跑道條件改善會更好。」縣府完成國際包機後，也希望龐大商機說服政府延長恆春機場跑道接軌國際。

除了國際包機，黃國維表示，希望民航局審視過去能正常起降的國內線，透過類似小三通恆春金門航線，或中北部機場接送旅客到訪的方式，串連台灣西部所有景點，不再受限於恆春高雄這一百公里路程。

對於恆春機場再試辦國際包機兩年，恆春機場活化協會發起召集人許耿睿指出，目前縣府洽談的這家菲律賓航空公司飛安紀錄良好，成功包機後有助於提升其他航空公司對恆春機場的信心；但縣府努力背後，目前負責台北恆春航線的立榮航空，每個航班都稱「天候影響航班取消」，但當年是搭配多條國內外黃金航線，也一直有成功起降，後來卻因虧錢航線不飛，民航局卻不查明立榮不飛的真正原因，他也向總統府陳情，控訴民航局涉嫌瀆職、圖利特定廠商，試問「客運公司能只跑市區，拒跑虧錢的偏鄉山區嗎？」

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