先不說貓熊了 壽山動物園明天請出大犀鳥代言

2019-03-22 13:07

〔記者王榮祥／高雄報導〕先前因為貓熊話題被炒紅的壽山動物園，本週六（23日）配合3月主題動物大犀鳥，以「愛上大自然」為主題舉辦教育推廣活動，邀請親子一起來動物園走走。

園方說明，明天活動除有本月主題動物小常識與保育觀念的大犀鳥小學堂，知名的說故事團隊「FUN星球」也將講述愛護地球的故事，本週還特別邀請環保素材手作專家蒞臨教小朋友「植物拓印帆布袋DIY」，利用輕鬆趣味的豐富活動，將生態環境保育概念傳達給小朋友。

園方也藉此宣導3月12日植樹節與3月21日世界森林日，活動現場有高市農業局提供愛心發票換樹苗活動，歡迎爸媽帶著小朋友來壽山動物園守護森林愛地球。

壽山動物園主任莊絢智表示，壽山雖位於市區，卻能看到台灣獼猴、山羌、魔芋、血桐等台灣原生動植物，是城市裡的一塊寶玉，壽山動物園帶著傳遞生態保育的使命，透過每個月主題活動及定期校園巡迴活動等，讓遊客以輕鬆愉快的方式了解生態保育觀念，進而愛護動物珍惜大自然。

3月主題月活動特別以大犀鳥的頭盔特徵，命名「帥氣安全帽比一比」以加強小朋友對大犀鳥的印象，透過小學堂將講解更多大犀鳥的生活習性，而「FUN星球說故事」會以輕鬆有趣方式，將生態保育包裝在故事裡傳達給小朋友，「植物拓印帆布袋DIY」則會教小朋友用顏色豐富的植物製作獨一無二且環保實用的帆布袋，藉此宣導3月12日植樹節與3月21日世界森林日。

活動當天只要憑108年3-4月份發票2張，即可免費兌換一株愛心小樹苗，數量有限送完為止喔！喜愛動物的朋友別忘了加入「動物愛心認養」行列，共同參與保育工作，讓野生動物不孤單。更多詳細訊息請上壽山動物園網站或壽山動物園臉書粉絲團查詢。

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活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/