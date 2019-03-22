池上公所與台東農場簽約 鄉民訂房有優惠

2019-03-22 11:43

［記者王秀亭／台東報導］退輔會台東農場在池上鄉已超過一甲子，池上鄉公所為增加多元行銷管道，與台東農場簽訂合作備忘錄，不僅雙方共同行銷池上的觀光與農產品，池上鄉民向台東農場訂房，將比照軍公教人員，享有平日7折、假日9折的優惠。

池上鄉長張堯城表示，台東農場管轄退輔會在花東地區的土地，池上的發展也與榮民開墾密不可分，將於今年興建的上日間照護中心，也是由農場義務提供土地而順利促成。

張堯城說，考量鄉內遊客多，不少鄉民為了外地親友來訪，因住家房間數不族，苦尋住宿地點，遂向台東農場提出簽訂合作備忘錄的想法，為行銷池上新增一處場所外，也讓鄉民訂房享優惠。

簽約儀式在池上鄉民代表會主席江鑫貴、池上鄉農會總幹事游玉櫻等人的見證下完成，台東農場場長李梨瑜說，未來池上鄉民向台東農場訂房平日7折、假日9折，連同所轄的東河休閒農莊、花蓮壽豐會館等兩處榮民會館，同樣提供同等訂房優惠。

張堯城指出，未來公所和台東農場在節慶文化活動、社區綠美化、農產品聯合行銷等，將建立多樣、頻繁夥伴關係。

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