草屯兒童樂園太夯 公所要再增設遊具

2019-03-21 22:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣草屯鎮兒童樂園，啟用不到半年每逢假日即大爆滿，鎮公所決定再增設1座海盜船兼城堡式綜合遊具，並設街頭藝人表演區和體健設施，讓小孩玩得開心，大人也不無聊。

草屯鎮公所經與家長討論後施設的兒童樂園，去年10月初啟用，分2期施設兒童遊具，第1期有蹺蹺板、環形爬網、塗鴉牆、沙坑、彩色球池和海盜船暨城堡式滑梯綜合式遊具，另外有南瓜馬車、立體雕塑等裝置藝術等。第2期則增加需要手腳並用的滑索、大型鞦韆、繩梯…等共融式遊具。

因草屯鎮兒童樂園的遊具新又多且免費，小朋友假日玩這些遊具都要排隊，其中排隊人龍最長的就是海盜船暨城堡式綜合式遊具，該遊具有直線、U型、螺旋等款式溜滑梯，還有網繩攀爬、穿越區等，最受小朋友歡迎，因此公所第3期遊具將再增設1座。

為了不讓陪伴的大人坐著不動，公所也會再增設幾組體健設施，另外開闙一區街頭藝人表演區，讓街頭藝人來此表演，大人們在陪伴孩子之餘，可看表演、做簡單運動。

公所表示，第3期工程經費約100萬元，除遊具和體健設施，還有遮陽罩和九九峰意象塔的彩繪經費，快則1個多月慢則2個月應該就可設置。

至於兒童樂園廁所髒亂問題，公所強調，已請清潔人員假日上班，清理廁所和清垃圾，但也要請民眾多發揮功德心，共同維護兒童樂園周邊環境的乾淨。

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