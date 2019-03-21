用行動支持青農 新化林場引進台南青農產品

2019-03-21 21:59

〔記者萬于甄／台南報導〕中興大學新化林場學生實習館去年開設「Forest 76森林餐坊」，以餐飲服務創新結合在地農產直販所經營理念，受到不少好評，今年新化林場再與農政單位合作，邀請8位台南在地青農的農特產進駐，以行動支持青農，並提供消費者最新鮮、安全及健康的時令蔬果。

新化林場前年結束委外經營後，由中興大學重新規劃整修學生實習館及各項環境設施，提供中興大學農業相關科系師生實習，其中，校方在學生實習館內開設「Forest 76森林餐坊」，以供應早餐、午餐為主，結合餐飲服務與在地農產為經營理念。

今年中興大學新化林場學生實習館販賣部再規劃台南農特產品展售平台，與農委會各級機關及農糧署南區分署等合作，邀請白河、東山、七股、北門、麻豆、歸仁、新市等地區，共8位青農的農、林、漁、牧特產進駐，提供消費者新鮮、健康及安全的時令蔬果。

新化林場表示，Forest 76森林餐坊供應在地新鮮蔬果食材，讓消費者感受從產地到餐桌的透明化，如今，再邀青農的農產進駐販賣部，相信能改變傳統農產品銷售的大盤、中盤、零售供應面，共創農民、餐廳經營者和消費者三贏局面，也用行動力支持青農。

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