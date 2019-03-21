中科院限量「雄三」金屬模型 1套6000元一上午就搶光

2019-03-21 18:44

〔記者涂鉅旻／台北報導〕肩負國軍科研任務的中科院近年推出數項文宣品，皆獲得不錯的迴響。中科院今日上午推出一款文創精品，委託廠商依照「雄風三型反艦飛彈」的彈體等比例縮小，製造成金屬模型，雖一套要價6000元，但民眾反應熱烈，只花一個上午就全數售罄。

中科院近二年開始在臉書頁公開販售文宣品，日前曾推出雄三反艦飛彈的紙模型，以及軍備造型帽與馬克杯、「運籌帷幄」手部訓練球，甚至也販售少量陶藝精品。中科院人士透露，中科院日前曾推出紙製飛彈模型，讓民眾可親自動手做，但也有民眾反映，希望中科院能推出更逼真、具質感的飛彈模型，因此委託民間廠商開模，利用金屬鑄造，並搭配木製底座。

該人士說，這20套雄三飛彈金屬模型販售只是想「試試水溫」，沒想到獲得熱烈迴響，不少民眾因此向隅，因此日後相關單位經討論後，也不排除再推出第二波商品販售。雖有民眾認為此文宣品價格高昂，但據透露，這套模型光成本就高達5000元。

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