好棒！和順師生自助人助 環島走讀又有郵輪畢業旅行

2019-03-21 21:58

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣義竹鄉和順國小全校才四十七位學生，但靠著自助人助一再圓夢，去年由林穎慧老師申請到元大文教基金會的公益圓夢計畫、進行走讀臺灣360公里路，日前畢業班學生還爭取到由雄獅旅行社舉辦的競爭型郵輪旅遊，四月將到日本長崎和韓國釜山畢業旅行，除走遍台灣也要走向世界。

和順校長賀惠芳指出，學校申請到的元大走讀台灣360公里計畫，每趟路程出去都是三天兩夜，一天大約行走20~30公里，目前已經走了12天11個縣市，第一次是走宜蘭到花蓮路線，當時學生都走到雙腳磨出水泡，但還是很認真完成，精神可嘉。

除好不容易爭取到的走讀計畫，學校還協助畢業班學生申請由雄獅旅行社舉辦的競爭型郵輪旅遊，小朋友表演才藝時，使出渾身解數，終通過審核獲得全額補助，四月啟程前往日本長崎和韓國釜山畢旅，期待學生在遊輪上表演震天鼓藝，行銷嘉義。

林穎慧表示，走讀非常有意義，可以讓學生印證課堂上所學，目前已進行四回合，很多學生穿的鞋子已經磨破，立委蔡易餘得知之後，主動接洽要贈送新的運動鞋給參加走讀的16位小朋友，真的很感謝，學生們也很開心。

蔡易餘說，和順國小這16位學生在林老師的帶領之下用雙腳認識台灣，是很棒但很辛苦的計畫，希望有了新運動鞋後，接下來的路程可以走得更舒適。

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