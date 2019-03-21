瑞穗春天觀光酒店開幕 董事長張茂松盼根留臺灣

2019-03-21 19:56

〔記者花孟璟／花蓮報導〕天成集團在花蓮斥資60億元，以7年時間打造「瑞穗春天國際觀光酒店」，今天盛大開幕，還請來伊林名模助陣在門口「迎賓」！董事長張茂松說，他和兒子全家都遷戶口到瑞穗，成為在地人落地生根，為了籌備飯店卻經常買不到花蓮的火車票，希望立委、縣長多費心！被譽為「台灣觀光媽祖婆」的觀光局前局長賴瑟珍說，新飯店的開幕將為臺灣觀光打強心針。

成立於1979年的台北天成飯店3代經營，近年來年輕一代主導集團化，跨足餐廳、飯店、高爾夫俱樂部等事業版圖，瑞穗春天國際觀光酒店則是旗下第8個飯店品牌，今天中午舉辦開幕典禮，包括天成集團董事長張茂松、執行長張東豪父子、悅榕集團臺灣區行銷總監殳蓁蓁、現任臺灣旅遊交流協會理事長的前觀光局長賴瑟珍、立委蕭美琴、花蓮縣長徐榛蔚、花蓮縣議會議長張峻等共同剪綵。

董事長張茂松說，7年來飯店的用地從一片荒地到目前規模，為籌備飯店，從台北到瑞穗「火車坐了不下300次」，但常常買不到票，還得託人代買，希望在座立委、縣長可以多費心著墨。他說，他已經是瑞穗人也是花蓮人，全家戶口都遷來花蓮「落地生根」，一起見證花蓮的好山好水好風光，他強調，集團希望瑞穗在地繁榮發展、有就業機會，集團努力的目標就是深耕臺灣、根留花蓮，因此為了達到這個目標，一定會努力經營，有好的營收才能回饋社會。

前觀光局長賴瑟珍說，她與張董事長多年好友，集團「7年磨一劍」轟動臺灣觀光業界，結合知名的花蓮瑞穗黃金湯，還引進世界知名的飯店品牌悅榕庄旗下的悅椿Angsana Spa，是歐風、結合水上主題樂園風格的溫泉飯店，她相信將成為臺灣觀光新地標，相信可謂去年來低迷不振的觀光產業注入強心針，以後台灣人要住頂級觀光旅館不用出國「花蓮就有了」。

瑞穗春天酒店從去年12月試營運，執行長張東豪說，飯店試營運至今平均住房率超過4成，超過初期設定目標，今年包括農曆春節9天連假，平均住房率都超過80％，228連假更達到95％住房率，緊接著的清明連假預估也可達9成以上。他說，原本首年營收預估目標8億元，且要達到「開幕第3個月達到單月損益兩平」，但因超出預期，年營收估計上看10億元。

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