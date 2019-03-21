老遊覽車延壽辦法 交通部公告相關規定

2019-03-21 18:16

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部去年底已公告修正「汽車運輸業管理規則」第86條之3，要求88年6月30日前出廠遊覽車，今年起只能做為專辦交通車使用，今年12月11日要全面退場；88年7月1日後出廠遊覽車於明年1月1日起，車齡屆滿15年前後1年內，需完成底盤安全檢修及車身重新打造查驗，最長能延長車輛使用年限至20年。對此，交通部今日公告「委託財團法人車輛安全審驗中心，辦理遊覽車客運業申請遊覽車底盤安全檢修審查作業」，即日起委託車安中心受理遊覽車底盤檢修審查作業，遊覽車業及底盤廠商即日起就可送檢修計畫並進行檢修作業，明年起就能直接赴監理單位辦理延壽。

車輛安全法規是慢慢演進，對於安全要求越來越嚴格，交通部表示，民國87年正式實施車輛型式認證，在此之前的車輛，雖然出廠領牌時，都符合當年法規，但都未通過傾斜穩定度及大客車車身結構強度等安全檢測。因此，為顧及民眾乘車安全，這些車輛若未經過底盤、車身檢修，將限制其行駛有危險路段。

交通部表示，88年7月1日後出廠遊覽車，109年1月1日起，車齡屆滿15年的前後1年內，依道路交通安全規則進行相關檢修，完成底盤安全檢修及車身重新打造，可延長使用至車齡滿20年止；僅完成底盤安全檢修查驗，可繼續使用至出廠年份屆滿18年，延長年限屆滿後，僅能做為專辦交通車業務使用。

另外，今年底前遊覽車出廠年份已屆滿15年，應於明年起的3年內，依規定辦理底盤、車身檢修打造；今年底前出廠年份已屆滿18年，於出廠年份屆滿20年起，同樣只能做為專辦交通車。交通部表示，上述遊覽車若未辦理底盤安全檢修查驗，發生因車輛底盤機件故障的交通事故，應完成底盤修復，且於6個月內完成底盤安全檢修查驗；未於期限內完成的車輛就不得繼續使用。

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