花蓮港務推海葬追思服務 年受理6件

2019-03-21 14:28

［記者王峻祺／花蓮報導］近年海葬盛行，花蓮縣政府自2年前開辦自然葬服務後，因民眾詢問度頗高，花蓮港務分公司也隨即投入環保葬服務，提供專船預約，迄今已受理6件，未來擬再精緻化海葬服務，協助家屬出海追思已逝親友。

花蓮港務分公司近年因財源緊縮，陸續朝多角化經營，除維持商港運作外，觸角還一度擴及餐飲業，更看準海葬商機，推行環保海洋葬禮服務，雖出海費用需由民眾全額自費，但時間彈性，家屬普遍接受度較高，開辦至今已有6件申請。

花蓮港務公司港務長李順益說，民眾對於環保葬接受度提升，施行海葬服務以來，因有別於受限公部門集體海葬時間，殯葬業者及民眾詢問度頗高，未來已有意進一步發展成精緻化海葬。

他說，民眾只要15天前提出申請，就能「挑選時辰」隨時出海，港務公司將協助家屬向海巡單位辦理出海報備、船舶及申請手續，並定位「安息盒」海拋位置，近日則已規劃後續追思服務內容，將提供家屬在紀念日、特殊節日出海追思已逝親友，讓海葬服務更趨完善，提供多元化殯葬服務。

由花蓮縣府舉辦的聯合海葬追思服務，包辦繁雜申請程序，縣民免費、非縣民5000元費用，2次試辦共有8件出海申請；花蓮港務分公司提供的海葬服務，費用約落在11000至15000間，清寒家庭或中低收入戶則另有優惠。

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