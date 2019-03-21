高雄車站新地貼惹議 網酸：台鐵美學不意外

2019-03-21 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕繼高雄火車站因應春節所貼｢恭賀新禧｣四字，引發討論後，近日又因新的地貼設計曝光，而再次遭網友狠酸｢台鐵美學不意外｣、｢只有台鐵能超越台鐵｣。

臉書粉專「高雄點Kaohsiung.」20日分享高雄火車站最新地貼樣貌，引發網友熱烈討論；半圓形的地貼，旁邊還有購票處、寄物櫃、服務台等各項指標，多數網友直言台鐵的設計毫無美感，批評｢醜死｣，甚至質疑，一抬頭就有燈箱的指示了，為何還要貼地貼？不過也有網友認為台鐵｢立意良善｣、｢加英文版會更好｣。

針對台鐵美學爭議，台鐵局長張政源日前就曾表示，爲了加強台鐵的美學素養及設計品質，特別率同相關主管到台中花卉博覽會取經。

張政源也說到，未來將成立「台鐵美學設計諮詢審議小組」，廣邀台灣設計界產學專家協助台鐵把關，未來無論是新車採購、舊車改造、車站改建、車站整建、路缐改善，甚至企業形象設計及員工制服等都要注入美學設計思考。

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