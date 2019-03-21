原童合唱團辦公益音樂會 這家公司買百張票送網友

2019-03-21 12:36

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕去年獲各界贊助出國比賽拿下維也納舒伯特合唱大賽金質獎的新竹縣嘉興國小義興分校馬胎合唱團，31日要在台北市華山文創園區舉辦音樂會，售票所得將捐做公益，權可易資訊公司獲悉後認購100張要送給網友，有意索取者請上臉書「go票機」、「go票亮」粉絲專頁留言索取。

嘉興國小表示，義興分校的馬胎合唱團和本校的拿互依合唱團，在去年底的新竹縣鄉土歌謠比賽中拿下特等獎，這些原住民孩子為了感謝社會各界對他們的支持，因此31日下午1點與3點在華山文創園區的「烏梅劇場」舉辦義賣售票音樂會。

校方也表示，當天早上10點在園區就有學童自製藤編小竹籃、苧麻編織容器、杯墊、陶器、毛球飾品、小米串珠鑰匙圈、串珠手鍊等手工藝品的義賣，售票和義賣所得將全數捐給世光教養院和無國界醫生組織。

權可易資訊公司表示，很肯定這些孩子孩子們回饋社會的感恩精神，所以公司認購100張門票後在「go票機」和「go票亮」臉書粉絲專頁開放供網友索票，2個粉絲專頁各贈票50張，每人限索取2張門票，送完為止。

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