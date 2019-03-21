藝壇新秀畫家林書柔 以保育概念關懷環境與生物

2019-03-21 00:05

〔記者張忠義／高雄報導〕台南大學戲劇創作系畢業的新秀畫家林書柔，自學西畫、畫風自成一格，今天起在帕莎蒂娜義大利屋與帕莎蒂娜烘焙文化店兩間餐廳的空間，展出《我想用盡所有為妳填滿空白》，作品充滿童趣及海洋保育概念，讓藝術家利用畫筆帶我們走進她對環境保護議題的重視與發想。

林書柔是台南人，因戲劇需文字紀錄和表達，進而結合戲劇和文字，由繪畫創作來顯現戲劇和文字的意涵。2013年便開始陸續舉辦了插畫個展，在花博爭豔館的台灣當代年展都有聯展的經歷，曾在2017年獲得美國在台協會官邸藝展亞軍的亮眼成績。

在創作的發想中，她回想台灣地理位置在歐亞板塊與菲律賓板塊間不斷的擠壓與碰撞下從海底慢慢隆起，那原本在海底的山、魚就要被迫分離，而獨自留在地面上的山以及繼續生活在海裡的魚，他們各自面臨不同的困境，於是她也開始奇想關於山和魚的一切，時而是魚，又時而是山，用各樣的角度來想像自己的心境，想用大自然的眼睛來看待人類的行為。

於是之後題材就衍伸至環保議題，人們對海洋的污染和對海洋生物的捕殺，她在說的是一個人類與魚、殺戮與反撲、口慾與失去的故事，因此常使用反諷的方式在畫裡來訴說。

還有漸漸光禿的山，究竟是被多少利益和慾望所啃食而成的，希望透過圖像反思人類與大自然的關係，互相尊重的重要性。

林書柔《我想用盡所有為妳填滿空白》展覽地址:高雄市鼓山區青海路167號 （帕莎蒂娜烘義大利屋）。歡迎有興趣的朋友們一同至展覽中，感受藝術家透過人類的省思而衍生的精彩創作。

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